Учреждения Камчатки получили спортоборудование стоимостью более 14 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки в 2020 году направили более 14 млн рублей на покупку спортивного оборудования для учреждений региона в рамках нацпроекта "Демография". Об этом ТАСС сообщил консультант отдела развития спортшкол краевого Министерства спорта Сергей Аверьянов.

"В рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в 2020 году семь учреждений физической культуры и спорта Камчатского края впервые получили субсидию из федерального бюджета в размере около 14 млн рублей на приобретение спортивного оборудования. Примечательно, что почти все получившие субсидию являются школами олимпийского резерва, которые готовят спортсменов для соревнований самого высокого уровня", - сказал Аверьянов.

На выделенные средства закупили горнолыжные ботинки и лыжи, инвентарь для тхэквондо, пауэрлифтинга и плавания, велотренажеры, тренажеры для занятий физкультурой и другое спортивное оборудование.

На Камчатке доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году, по предварительным подсчетам, достигла более 38%. Это почти на 5 % больше, чем в прошлом году.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы.