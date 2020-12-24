В Северной Осетии в 2021 году создадут 22 "Точки роста"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" появятся благодаря нацпроекту "Образование" в 2021 году в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Создание таких центров будет способствовать расширению возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по предметам "Физика", "Химия", "Биология", - сказала министр образования и науки республики Людмила Башарина.

На создание "Точек роста" из федерального бюджета будет выделено 34,5 млн рублей. Всего в 2021-2023 годах в образовательных организациях республики будут созданы 66 "Точек роста".

На сегодняшний день в 59 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Северной Осетии, работают "Точки роста", созданные по нацпроекту "Образование". В них школьники работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности, учатся играть в шахматы, создают собственный медиапродукт.