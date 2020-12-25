Бурятия получит более 3,3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

УЛАН-УДЭ, 25 декабря. /ТАСС/. Республика Бурятия до 2025 года получит из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения более 3,3 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве региона.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с января 2021 года. На эти цели из бюджета направят около 550 млрд рублей.

"До 2025 [года] республике будет направлено более 3,3 млрд рублей. На эти средства планируется построить 41 новый объект здравоохранения - это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. Будет проведен капитальный ремонт, реконструкция учреждений здравоохранения. Кроме того, планируется приобретение нового медоборудования, санитарного автотранспорта", - сообщили в министерстве, уточнив что в 2021 году регион получит из этой суммы 607 млн рублей.

Новые врачебные амбулатории и ФАП появятся практически во всех районах республики, включая северный Баунтовский эвенкийский и отдаленный, расположенный в горах Восточного Саяна, - Окинский. Поликлиники будут построены в девяти районах - Еравнинском, Заиграевсом, Кабанском, Кяхтинском, Муйском, Окинском, Северо-Байкальском, Тункинском и Хоринском. "Предстоит обновление более 2,6 тыс. единиц медицинской техники, речь о рентгенологическом, реанимационном оборудовании, ультразвуковых аппаратах, приборах для проведения различных анализов", - уточнили в Минздраве Бурятии. Замена и дооснащение автотранспортом - всего 339 автомобилей - предусмотрена для всех центральных районных больниц республики, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в отдаленной местности.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение", инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках этого проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.