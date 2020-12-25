Во Владимирской области впервые за 43 года провели реконструкцию водозабора

ВЛАДИМИР, 25 декабря. /ТАСС/. Реконструкция комплекса водозаборных сооружений Юрьев-Польского завершилась во Владимирской области. Работы стоимостью более 70 млн рублей проводились на средства нацпроекта "Экология", сообщается в пятницу на сайте администрации Владимирской области.

"Из водопровода в дома людей пошла чистая, качественная вода, пригодная для питья. До этого концентрация железа в воде в городе в три раза превышала предельно допустимую. Комплекс водозаборных сооружений Юрьева-Польского впервые с 1977 года был реконструирован и модернизирован. Финансирование проекта из бюджетов всех уровней превысило 70 млн рублей. В результате его реализации качественной питьевой водой обеспечены более 11 тыс. жителей города", - говорится в сообщении.

На средства нацпроекта проведена полная реконструкция здания станции второго подъема, замена насосного оборудования, трубопроводов и запорной арматуры, установка на станции обезжелезивания оборудования с применением технологии озоносорбции и ультрафиолета для дезинфекции воды, ремонт резервуаров чистой воды, установка нового дизельного генератора. В планах у руководства муниципалитета на ближайшую перспективу - реконструкция городских водопроводных сетей.

До 2024 года Владимирской области на реализацию нацпроекта "Экология" будет направлен почти 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. В прошлом году проведена реконструкция водозаборных сооружений в Меленках, в 2020 году реализованы проекты в Юрьеве-Польском и Лакинске. В планах на 2021 год - реконструкция шести объектов водоснабжения, которая обеспечит чистой водой девяти населенных пунктов.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".