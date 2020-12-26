Новый детский сад в Приморье ликвидировал очередь для детей в Дальнереченске

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Новый детский сад на 120 мест в Дальнереченске Приморского края ликвидировал последнюю очередь на места в детсадах в этом муниципалитете, сообщает в субботу пресс-служба правительства Приморья.

"Новый детский сад открыли в Дальнереченске - учреждение готово ежедневно принимать 120 ребят городского округа. По словам главы Дальнереченского городского округа Сергея Старкова, открытие детского сада - значимое событие для города. На территории закрыт вопрос нехватки мест в детских садах", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание детского сада построено в рамках государственной программы "Развитие образования Приморского края". Здесь есть игровые комнаты, методический кабинет, музыкальный и спортивный залы. Образовательное учреждение построено по современным стандартам, полностью укомплектовано и готово принимать воспитанников.

Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет - одна из составляющих национального проекта "Демография", который начал реализовываться в 2019 году. Среди его целей: увеличение продолжительности здоровой жизни; снижение смертности; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни.