{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый детский сад в Приморье ликвидировал очередь для детей в Дальнереченске

Учреждение будет ежедневно принимать 120 детей городского округа

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Новый детский сад на 120 мест в Дальнереченске Приморского края ликвидировал последнюю очередь на места в детсадах в этом муниципалитете, сообщает в субботу пресс-служба правительства Приморья.

"Новый детский сад открыли в Дальнереченске - учреждение готово ежедневно принимать 120 ребят городского округа. По словам главы Дальнереченского городского округа Сергея Старкова, открытие детского сада - значимое событие для города. На территории закрыт вопрос нехватки мест в детских садах", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание детского сада построено в рамках государственной программы "Развитие образования Приморского края". Здесь есть игровые комнаты, методический кабинет, музыкальный и спортивный залы. Образовательное учреждение построено по современным стандартам, полностью укомплектовано и готово принимать воспитанников.

Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет - одна из составляющих национального проекта "Демография", который начал реализовываться в 2019 году. Среди его целей: увеличение продолжительности здоровой жизни; снижение смертности; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Во Владимирской области впервые за 43 года провели реконструкцию водозабора
Ранее концентрация железа в воде в городе Юрьев-Польский в три раза превышала норму
Читать полностью