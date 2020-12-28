В Приморье завершилось строительство ФАПов и амбулаторий, запланированное на 2020 год

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, запланированное на 2020 год, завершилось в Приморье в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Как сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства, они позволят обеспечить медицинской помощью жителей более 20 сел и поселков.

"В Приморском крае завершилось строительство запланированных 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 врачебных амбулаторий. Новые медицинские учреждения появились в отдаленных селах и поселках края в рамках программы модернизации первичной медико-санитарной помощи нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

Модульные конструкции обеспечены бесперебойным энерго- и водоснабжением, отоплением. Объекты готовятся к лицензированию и уже к лету примут первых посетителей. Для каждого из них формируется кадровый резерв, параллельно со строительством закупались мебель и оборудование.

Кроме этого, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершилось оборудование вертолетной площадки в Хасанском районе, что позволит санитарной авиации оперативно доставлять пациентов из отдаленного района в медучреждения края. Кроме этого, в регионе проводится масштабная цифровизация сферы здравоохранения: 68 организаций в 2020 году подключаются к системам обмена данными. Сейчас медицинские организации могут обмениваться документами, это не требует от пациента выписок, частично реализована возможность получения медицинских документов в личном кабинете пациента. Планируется, что через 2-3 года бумажные карточки уйдут в прошлое.

"Для улучшения и оперативности оказания медицинской помощи по двум наиболее важным и социально значимым программам - борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями - в текущем году закуплено оборудование в 14 региональных сосудистых центров, организован Центр амбулаторной онкологической помощи в Уссурийске. В онкодиспансер поступили три аппарата для проведения высокотехнологичных исследований и точной лучевой терапии, дорогостоящее оборудование установлено в краевой детской клинической больнице №1", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.