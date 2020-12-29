В Бурятии в 2021 году построят четыре школы на 2,3 тыс. мест

УЛАН-УДЭ, 29 декабря. /ТАСС/. Строители завершат возведение четырех школ в Бурятии в 2021 году, это будет способствовать решению проблемы обучения детей в три смены. Учреждения на 2,3 тыс. мест строятся по нацпректу "Образование", сообщили ТАСС во вторник в министерстве образование и науки Бурятии.

"В следующем году планируется ввести в эксплуатацию школу на 450 мест в поселке Аршан Тункинского района, Новоселенгинскую школу на 176 мест, школу на 1,2 тыс. мест в Советском районе Улан-Удэ и школу на 450 мест в Железнодорожном районе", - сообщили в министерстве.

Бурятия - один из российских регионов, где в последние годы не хватает школ и существует проблема обучения детей в третью смену. В республике более 1 тыс. детей учатся в третью смену, главным образом в городе Улан-Удэ и пригороде. В 2019 году в регионе началось масштабное строительство средних образовательных учреждений.

"В 2020 году построены и открыты школы в улусе Хойтобэе, селе Поселье Иволгинского района, в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, в селе Нижние Тальцы Заиграевского района, также возведен пристрой на 250 мест к школе №25 в Улан-Удэ, расширена на 216 мест гимназия №33 в Улан-Удэ", - сообщили в министерстве.

В Бурятии для решения проблемы с нехваткой школ до 2024 года по разным программам, в том числе за счет дальневосточной субсидии и национального проекта "Образование", будет построено 29 новых школ с учетом уже нескольких построенных в 2019-м и в 2020 годах.