Почти 2,5 тыс. незаконных свалок ликвидировали в Сахалинской области в 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области и местные жители в этом году совместными усилиями обнаружили и ликвидировали на островах 2 468 малых несанкционированных свалок. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

"Это действительно совместная работа, а не только со стороны государственных органов. Одни сахалинцы искали незаконные места скопления мусора с помощью беспилотников, другие - не оставались равнодушными и сообщали при случайном обнаружении свалок. Конечно, в области осталось еще большое количество свалок, нельзя решить этот вопрос за один год, но основная масса ликвидирована. Ранее на островах не проводилось такой масштабной борьбы с незаконными свалками", - рассказал собеседник агентства. Точное количество оставшихся свалок пока не уточняется.

Ранее власти региона сообщали ТАСС, что в Сахалинской области очень остро стоит проблема стихийных свалок мусора. К примеру, на 1 января 2020 года в области были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но к концу апреля их стало более 300. Каждые несколько месяцев цифра стремительно росла. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заметил, что мусорные полигоны в регионе "растут, как грибы". При этом самое большое их количество было обнаружено именно на территории Южно-Сахалинского городского округа.

Беспрецедентные меры

Как рассказали в правительстве Сахалинской области, в этом году в регионе развернули беспрецедентную борьбу с несанкционированными свалками. Уже заключено соглашение по строительству к 2023 году второй очереди полигона ТКО, на котором мусор будут складировать в брикетах. Все дворы многоквартирных домов на островах в этом году оборудовали современными евроконтейнерами для мусора, которые позволяют вместить в два раза больше отходов и не дают содержимому разлетаться по улице из-за ветра. Во всех районах области заключены договоры с региональным оператором на вывоз коммунальных отходов, также в этом направлении продолжается работа с садовыми некоммерческими товариществами, запущен сервис по вывозу крупногабаритного мусора.

Теперь региональные власти планируют создать на островах центр координации полетов беспилотников. Уже сейчас дроны оказывают помощь при обнаружении лесных пожаров и свалок. Беспилотники имеются во многих муниципалитетах, но получаемая информация разрознена и ее нужно структурировать.

Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года. Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.