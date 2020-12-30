В Приморье подготовили проекты рекультивации трех свалок в рамках нацпроекта

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти подготовили проекты рекультивации трех свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) в Приморье в рамках нацпроекта "Экология", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края. Рекультивация этих свалок позволит повысить качество жизни почти 170 тыс. человек.

"В рамках реализации федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" разработаны проекты по рекультивации трех свалок твердых коммунальных отходов в городах Артем, Дальнереченск и Большой Камень, проекты проходят государственную экологическую экспертизу. Своевременно заключено допсоглашение с Минприроды РФ в целях реализации национального проекта на период 2021-2024 годов", - сказали в пресс-службе. В трех этих городах живет почти 170 тыс. человек.

Кроме того, в 2020 году в рамках реформы обращения с ТКО, которая входит в задачи нацпроекта "Экология", в регионе были определены и утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов, скорректирована территориальная схема обращения с отходами. Также в рамках нацпроекта в крае ведется работа по расчистке русел рек и защите населенных пунктов от наводнений.

"В целях защиты от наводнений в 2020 году проведены плановые работы по расчистке реки Шкотовки в селах Центральное и Новороссия. Защищено от наводнений более 400 жителей. Выполнен ремонт защитных дамб в селах Новокрещенка и Мельничное Красноармейского муниципального района", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Нацпроект "Экология" предусматривает, что к 2024 году доля отходов, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку - до 60%. Кроме того, в рамках нацпроекта осуществляется переход на раздельный сбор мусора. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что сейчас на сортировку направляется 20% от всего объема ТКО, к 2024 году этот показатель превысит 50%, а к 2030 году достигнет 100%. На эти цели до 2024 года предусмотрено финансирование в объеме 78 млрд рублей.