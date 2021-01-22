На Дальнем Востоке создадут природный парк и заказник на территории древнего вулкана

ТАСС, 22 января. Природный парк в местах, где обитают тигры, и несколько заказников создадут на Дальнем Востоке в 2021 году. О том, какая работа идет для сохранения уникальной природы региона и как заповедные территории делают доступными для туристов, ТАСС рассказали власти дальневосточных регионов, представители национальных парков и заповедников.

"В 2021 году на Камчатке будет создан ботанический заказник на потухшем древнем вулкане Николка. Этот район уникален, здесь растут редкие растения, существовавшие на этой территории еще в период верхнего плейстоцена (эпоха, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад). Многие мхи и лишайники включены в Красную книгу РФ, что требует особого внимания", - сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) появится и на камчатском озере Паланское - это третье по размерам нерестилище азиатской нерки на полуострове. Чуть выше озера находятся скалы с растениями, занесенными в Красную книгу России. "В последние годы этот район подвергается серьезной антропогенной нагрузке, поэтому планируется восстановить статус особо охраняемой природной территории регионального значения, который был у заказника до 2010 года", - добавил министр.

Новый природный парк в 2021 году создадут и в Приморье. В состав парка "Южно-Приморский" планируют включить природные достопримечательности региона - Ливадийскую гору, также известную как Пидан, хребты Лозовый или Чандолаз, Смольные водопады и Екатериновские пещеры. Площадь парка составит около 20 тыс. га. Так специалисты хотят сохранить уникальные природные комплексы, развивать экологические тропы к природным красотам, создавать новые туристические и инфраструктурные объекты.

"Для данной территории характерно присутствие наибольшего количества редких и исчезающих биологических видов по сравнению с любыми другими регионами России. Здесь произрастают 69 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений, в том числе тис остроконечный, заманиха; встречаются около 200 видов птиц, в том числе 11 редких и исчезающих видов - осоед, ястребиный сыч и другие; обитают более 50 редких и исчезающих видов насекомых. На территории будущего природного парка встречаются до 30 видов млекопитающих, включая занесенных в Красную книгу РФ, в том числе амурский тигр", - отметила пресс-служба правительства Приморья.

Еще один проект в Приморье национальный парк "Земля леопарда" разработал совместно с правительством края и партнерами. Он предусматривает комплексное развитие территорий нацпарка, заповедника "Кедровая падь", Дальневосточного морского заповедника, природного парка "Хасанский" и лечебно-оздоровительной местности "Ясное". В рамках проекта "Земля леопарда" займется обустройством популярных природных и историко-культурных объектов и добьется снижения антропогенной нагрузки на них за счет перераспределения туристических потоков и совершенствования либо создания инфраструктуры.

Сохранить образ жизни эвенков

На севере Забайкалья власти намерены создать две особо охраняемые территории. Как рассказал министр природных ресурсов региона Сергей Немков, "Ненюгинский" и "Олекминский" заказники собираются открыть в 2021 году в Тунгиро-Олекминском районе, оба - на средства президентского гранта. Благодаря этому, в частности, планируется сохранить традиционный образ жизни для эвенков.

Проект "Ненюгинского" заказника уже победил в конкурсе грантов, на его реализацию регион получит 2,7 млн рублей из федерального бюджета. Организовать территорию предполагается до конца мая в Ненюгинской впадине - единственной в Забайкалье местности со старовозрастными лесами. "Проект направлен на создание ООПТ на очень отдаленной, тяжело доступной болотистой территории, не имеющей дорог и официально приравненной к условиям Крайнего Севера - территории традиционного природопользования малочисленных северных народов - эвенков", - говорится в описании проекта.

Проект второго заказника, "Олекминского", пока находится в разработке, уточнили в краевом Минприроды. Работы по его организации планируется начать летом после создания аналогичного заказника в том же районе. Примерная стоимость работ оценивается в 6 млн рублей, заказник проектируется на площади 200 тыс. га.

В Якутии в этом году создадут ресурсный резерват для воспроизводства популяции диких северных оленей лено-оленекской популяции. Эта популяция - самая эксплуатируемая, она обеспечивает жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера.

Власти Хабаровского края также планируют создать в 2021 году новый заказник. В частности, может быть расширен заказник "Тугурский", который получит имя путешественника и исследователя Александра Миддендорфа. Также в регионе может появиться заказник "Майский", не уступающий по богатству флоры и фауны "Тугурскому". Обе территории расположены на берегах нерестовых рек, и их охрана будет способствовать решению проблемы сохранения популяции осетровых.

Подготовка к новому сезону

Помимо создания и расширения охраняемых природных территорий специалисты готовятся к новому туристическому сезону и занимаются охраной действующих заповедников и нацпарков. Так, нацпарк "Кыталык" ("Стерх") в Якутии, созданный в декабре 2019 года на базе ресурсного резервата для сохранения и изучения восточной популяции стерхов, благодаря повышению статуса обновил парк техники и оборудования. Для него закупили российский плавающий шестиколесный вездеход на шинах сверхнизкого давления, гусеничный вездеход, снегоходы, лодки с моторами, фотоловушки и носимые видеорегистраторы.

"Заказаны два кордона, в планах еще заказать дополнительно. Набран штат в 20 человек, планируется еще столько же", - рассказали в администрации парка.

Среди сильных сторон экотуризма в Якутии - места, где возможны любительская рыбалка, фотографирование ландшафтов, сплавы, горный туризм. Однако здесь недостаточно развита инфраструктура, уровень услуг в сфере туризма пока остается слабым, территория является труднодоступной. По словам специалистов Минэкологии Якутии, наибольший интерес в плане экологического туризма вызывает национальный парк "Ленские столбы", который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь предстоит проложить автозимник к подножию Ленских столбов, расчистить экотропу, оборудовать парковки, ледовый городок.

"Еще одним перспективным направлением является развитие экотуризма на базе питомника лесных бизонов "Усть-Буотама", который расположен в национальном парке "Ленские столбы". С 2013 года питомник принимает экскурсантов", - добавили в Минэкологии региона.

О нацпроекте

Сохранение уникальной флоры и фауны России - одна из задач нацпроекта "Экология". Также он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения.