В Башкирии более 26 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в 2021 году

УФА, 26 января. /ТАСС/. Башкирия планирует направить на реализацию нацпроектов в 2021 году более 26 млрд рублей, их которых свыше 17 млрд будет выделено из федерального бюджета. При этом регион постарается привлечь дополнительные средства, сообщил первый вице-премьер правительства республики Илшат Тажитдинов на брифинге во вторник.

"В текущем году на реализацию национальных проектов предусмотрено 26,3 млрд рублей, из них федеральных средств - 17,7 млрд рублей. При этом следует отметить, что это не окончательные цифры. Прошлый год мы тоже начали с таких же объемов (26,3 млрд рублей). Ожидается, что в течение года до регионов будут доведены еще нераспределенные средства по национальным проектам, в том числе на конкурсной основе. И здесь мы приложим максимум усилий, чтобы увеличить федеральную составляющую бюджета региональных проектов", - сказал Тажитдинов.

За 2019 и 2020 годы на эти цели было направлено более 55 млрд рублей. До 2023 года финансирование нацпроектов в республике должно превысить 76 млрд рублей, их которых порядка 53 млрд выделит федеральный бюджет, отметил чиновник. Рассказывая о целях на этот год, Тажитдинов отметил, что должны быть достигнуты 180 целевых показателей, которые определены в 45 региональных проектах, входящих в 12 национальных проектов. "Это предоставление более 46 тыс. семей ежемесячных выплат по рождению первого ребенка, а также третьего и последующих детей; строительство и ввод в эксплуатацию 2,26 млн кв. м жилья; благоустройство порядка 130 общественных территорий; ремонт более 200 км автомобильных дорог; реконструкция крупных объектов в дорожном хозяйстве, например, мостового перехода через реку Белая", - перечислил основные моменты вице-премьер.

Ключевые цели 12 национальных проектов а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты реализуются с 2019 года, а летом 2020 года были продлены до 2030 года.

Паспорт каждого национального проекта учитывает конкретные действия и сроки, вплоть до строительства или ремонта отдельного объекта; у каждого национального проекта есть также свой руководитель и куратор. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются. Количество проектов при этом должно вырасти до четырнадцати: новым должен стать проект по внутреннему туризму.