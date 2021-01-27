В Ленобласти запустили пять новых модульных станций очистки воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Запуск пяти новых модульных станций очистки воды состоялся в городе Луга Ленинградской области в среду. В будущем регион построит еще 108 таких станций, сейчас ведется работа над 19 станциями. Об этом сообщил во время церемонии запуска губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы взяли на себя обязательства по обеспечению жителей области чистой питьевой водой. Для этого в ближайшие годы мы должны построить еще 108 станций водоочистки. Сегодня мы запускаем пять станций, и в работе у нас еще 19 станций. В проекте строительство 31 станции очистки сточной воды", - сказал он.

Глава региона отметил, что станции строятся в основном на средства из областного бюджета, но Ленинградская область вошла в федеральную программу и рассчитывает на поддержку федерального бюджета.

Еще семь модульных очистных сооружений планируется запустить в Луге в ближайшее время. Модульные станции заработают также в Куйвози, Никольском, Оредеже и других населенных пунктах Ленинградской области. Станции для очистки сточных вод - в деревне Пехенец, поселке Громово и в других.

Модульные станции являются оптимальными для обеспечения питьевой водой населенных пунктов, где живет не более 5 тыс. человек. Модульные очистные сооружения устанавливаются в пять раз быстрее традиционных, срок их службы - более 30 лет. Они настраиваются индивидуально по результатам анализов на очистку питьевой воды из конкретной реки или скважины.

2021 год объявлен в Ленинградской области Годом чистой воды. В этом году в рамках нацпроекта "Чистая вода" завершат реконструкцию резервуаров чистой воды в городе Никольское Тосненского района, закончится строительство объектов водоснабжения в деревне Раздолье Приозерского района. В регионе ведутся работы по проектированию и крупных водоочистных сооружений Леноблводоканала: в Выборге, Волхове и трех других населенных пунктах.