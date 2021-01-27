Власти Чувашии направят до 2025 года на переоснащение медучреждений более 1,7 млрд рублей

ТАСС, 27 января. Кабинет министров Чувашии в среду принял решение направить на приобретение оборудования для медицинских учреждений до конца 2024 года свыше 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

По информации министерства здравоохранения республики, финансирование выделяется на период до 2024 года включительно. Большую часть средств направят на приобретение техники для нужд Республиканского клинического онкодиспансера - 1,05 млрд рублей. Закупку запланировали по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в нацпроект "Здравоохранение". Из них в этом году 152,2 млн рублей направят на закупку эндоскопического оборудования, УЗИ-аппарата экспертного класса и аргонноплазменного коагулятора для бесконтактной остановки кровотечений во время операций.

Еще 652 млн рублей выделят на оснащение сосудистых отделений медицинских учреждений. В этом году для Республиканского кардиологического диспансера приобретут ангиографический комплекс стоимостью 89,6 млн рублей.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.