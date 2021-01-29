Финансирование нацпроекта "Демография" выросло на 17% в 2021 году в Саратовской области

САРАТОВ, 29 января. /ТАСС/. Власти намерены направить на реализацию национального проекта "Демография" в Саратовской области в 2021 году более 4 млрд рублей. На эти средства планируется осуществлять соцвыплаты, а также возводить соцобъекты, рассказал ТАСС министр труда и социальной защиты Сергей Наумов.

"Приоритетным направлением для нас является реализация национального проекта "Демография". В 2021 году на реализацию нацпроекта предусмотрено 4,1 млрд рублей, что на 0,7 млрд больше, чем в 2020 году", - рассказал Наумов.

Он уточнил, что средства будут, в частности, направлены на выплаты семьям на детей, а также на выплату регионального материнского капитала. При этом, по словам министра, в наступившем году размер некоторых выплат был увеличен. Кроме того, с 2021 года расширены возможности использования регионального материнского семейного капитала. Теперь его можно направить на строительство объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением индивидуальных предпринимателей, а не только строительной организации, как это было ранее. "Средствами регионального материнского капитала можно гасить долг по кредитам и займам, полученным на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилого помещения. Размер регматкапитала сегодня составляет более 111 тыс. рублей", - отметил Наумов.

Возведение соцобъектов

Еще одно важное направление деятельности в рамках нацпроекта - это забота о пожилых людях и инвалидах. Для этого в Саратовской области продолжится возведение социальных объектов.

"В 2020 году в рамках нацпроекта был построен жилой корпус в Адоевщинском доме-интернате для престарелых и инвалидов на 50 мест. В этом году мы планируем завершение строительства и ввод в эксплуатацию корпуса Хватовского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 40 мест в Базарно-Карабулакском районе", - рассказал Наумов.

Кроме того, в планах начать строительство нового корпуса Энгельсского дома-интерната на 68 мест.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году. Среди ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.