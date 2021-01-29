В Хабаровском крае новые квартиры за 2 года получат более 3,2 тыс. жильцов аварийных домов

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае за два года расселят более 3,2 тыс. человек, проживающих в ветхих домах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее региональные власти сообщали о решении сократить сроки действующей программы расселения аварийного жилья. Вместо 2025 года, как это планировалось изначально, отчетным предложили сделать 2023 год.

"Современное жилье до конца 2022 года смогут получить еще более 3 200 человек. Расселяют жителей непригодных для жизни домов как в новостройки, так и в квартиры, приобретенные на вторичном рынке. Оперативное решение вопроса позволит перейти к формированию программы расселения жилого фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин в Москве подписали дополнительное соглашение, которым закрепляется сокращение сроков расселения аварийных домов. "Предоставление комфортного, удобного жилья для жителей Хабаровского края - один из приоритетов для нас. Тем более, что соответствующая задача поставлена резидентом России Владимиром Путиным. Поэтому, как только появилась возможность принять решение о досрочном расселении аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, мы это сделали", - прокомментировал подписанное допсоглашение Дегтярев, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

В свою очередь Цицин подчеркнул, что люди получат новые квартиры и улучшат жилищные условия на три года раньше запланированного срока. Деньги будут выделены по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Он предусматривает расселение около 63 тыс. кв. м аварийного жилья, почти половина таких домов находится в Хабаровске, остальные - в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Советской Гавани, Ванинском и Комсомольском районах, Николаевске-на-Амуре. Стоимость работ составит 4,93 млрд рублей, из них средства фонда - это 3,57 млрд рублей, из регионального бюджета направят 1,16 млрд рублей.

В новые квартиры за два последних года переехали 610 человек. Жилье для них было закуплено, в следующие годы власти планируют в том числе строительство домов под эти цели. Как сообщал журналистам министр ЖКХ края Дарий Тюрин, до 2023 года будет построено 24 многоквартирных дома в 13 образованиях. В частности, это Уктурское сельское поселение, Литовское сельское поселение, город Советская Гавань, село Пивань, Селихино, поселки Майский, Токи и другие поселения, Бикин, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Хабаровск.