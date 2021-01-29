Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям вырастет в 2021 году на 25%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям вырастет в новом учебном году более чем на 25%, до 80 тыс. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации субъектов и региональных органов исполнительной власти при участии главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

"Президентом поставлена задача обеспечить цифровизацию 10 основных отраслей экономики, которую невозможно решить без команды сильных профессионалов в IТ-сфере. Наша амбициозная цель - ежегодно наращивать бюджетные места в вузах страны, а к 2024 году этот показатель увеличить в 2,5 раза. Будем активно повышать цифровое образование специалистов других отраслей. Это совместная задача, как государства, так и бизнеса", - сказал Чернышенко.

По программам подготовки бакалавров число бюджетных мест вырастет практически во всех регионах и по всем направлениям в сфере информационных технологий, продолжил вице-премьер, отметив важность того, что у молодежи должна быть возможность получать хорошее бесплатное образование в своем регионе.

Также, по словам Чернышенко, для качественной подготовки IТ-специалистов, в том числе по искусственному интеллекту, необходимо повышать уровень профессиональных компетенций самих преподавателей.

Якорным центом в решении такой задачи сегодня выступает университет "Иннополис", где в разработке соответствующих образовательных программ принимают участие специалисты ведущих российских IТ-компаний, знающих специфику отрасли и потребности рынка, добавил вице-премьер. Ожидается, что по данному курсу в ближайшие четыре года будет организовано обучение для 80 тыс. преподавателей.

"Сегодня идет подключение школ и населенных пунктов к интернету, внедряется электронный документооборот, проводится цифровизация здравоохранения и мировых судов и т.д. Понятно, что есть свои сложности на местах и системные проблемы, которые нам нужно видеть и быстро реагировать. Информация с мест от наших РЦТ дает нам обратную связь по возникающим сложностям в достижении показателей национальной цели "Цифровая трансформация" и возможность оперативно снимать проблемные вопросы", - резюмировал Чернышенко.