В Приамурье построят четыре артезианских водозабора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Четыре артезианских водозабора построят в Амурской области по нацпроекту "Экология", что позволит улучшить качество питьевого водоснабжения, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Строительство четырех артезианских водозаборов планируется в Приамурье. Они должны появиться в [городе] Завитинске, а также селах Ивановке, Константиновке и Екатеринославке. В настоящее время идут работы по проектированию", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках регионального проекта "Чистая вода" проектируется станция обезжелезивания в селе Белогорье в Благовещенске и проводится реконструкция Перского водозабора в городе Свободном.

"Реконструкция водозабора в Свободном завершена на 25%. Сейчас рабочие прокладывают сети под железнодорожным полотном, производится закупка и поставка оборудования. В этом году на реконструкцию Перского водозабора планируется направить более 291 млн рублей, из них 266 млн - средства федерального бюджета", - отметили в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого, для улучшения качества питьевой воды в Свободном около 161 млн рублей выделят на работы по бурению дополнительных скважин под воду.

Нацпроект "Экология" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период 2019-2024 годов. Работа над нацпроектом в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Несколько задач нацпроекта продлили до 2030 года.