Более 60 тыс. жителей Забайкалья получат доступ к хорошо очищенной воде в 2021 году

ЧИТА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края запланировало в 2021 году построить в регионе три станции по очистке воды по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря этому доступ к качественно очищенной воде получат больше 60 тыс. жителей Читинского района, сообщила в среду пресс-служба правительства Забайкалья.

"Строительство этих объектов позволит обеспечить качественной питьевой водой свыше 60 тыс. потребителей, проживающих в поселках Текстильщиков, Энергетиков и Восточном. Технология подразумевает несколько ступеней очистки от мутности, примесей железа и марганца, а также обеззараживания от патогенных микробов. На выходе жители получат питьевую воду, соответствующую санитарным нормам", - приводятся в сообщении слова министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Дениса Удода.

Одну из станций водоподготовки подрядная организация должна сдать к концу мая, еще две - до начала ноября.

С 2021 года программа "Чистая вода", которая должна обеспечить качественной питьевой водой из центрального водоснабжения 91% населения РФ, перешла из нацпроекта "Экология" в нацпроект "Жилье и городская среда". В последний также входят федеральные проекты "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта превышает 1 трлн рублей.