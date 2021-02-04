На Ставрополье в 2021 году восстановят 54 га лесов

ПЯТИГОРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2021 году по национальному проекту "Экология" восстановят 54 га лесных культур, а также сформируют запас семян и закупят оборудование для лесхозов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства субъекта.

"В 2021 году в Ставропольском крае в рамках реализации национального проекта "Экология" запланировали комплекс мер по сохранению лесов. В частности, на федеральные средства создадут 54 га лесных культур на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по региональному проекту "Сохранение лесов Ставропольского края" также сформируют запас 120 кг семян лесных растений для восстановления лесов. Помимо этого, закупят 13 единиц оборудования для оснащения лесхозов края, в том числе лесопосадочные машины, культиваторы, бороны, плуги, мотобуры, а также восемь единиц лесопожарной техники и оборудования для охраны лесов от пожаров.

"На выполнение в 2021 году мероприятий регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края" нацпроекта "Экология" объем субвенций из федерального бюджета составит более 51 млн рублей", - сказано в пресс-релизе.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлили до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.