Пермский край весной примет полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

ТАСС, 4 февраля. Пермский край весной примет полуфинал второго сезона конкурса "Мастера гостеприимства", это позволит региону привлечь наставников и опытных экспертов для профессиональной оценки проектов участников и сделать еще один шаг к развитию туризма в Прикамье. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Для нас участие в конкурсе является значимым событием, потому что мы готовимся к знаменательной дате, это 300-летие Перми в 2023 году, и понимаем, что это шанс, чтобы развить институции сервисов. У нас множество инвестиционных проектов, в том числе [связанных] со строительством гостиниц", - сказал он.

Махонин отметил, что все направления туризма - круизный, экологический, промышленный, горнолыжный, гастрономический, санаторно-курортный и прочие - имеют перспективы для развития в Пермском крае. Для этих целей в регионе создали министерство туризма и молодежной политики (ранее Агентство по туризму и молодежной политике), которое сейчас готовит масштабную программу по развитию туристических направлений. "В регионе достаточно большое количество речных магистралей, в том числе река Кама. [Популярен] экологический туризм - сплавы по горным уральским рекам, горнолыжный туризм, сейчас у нас несколько инвестиционных проектов по созданию новых горнолыжных трасс, санаторно-курортный туризм, в регионе порядка 30 санаториев и курортных организаций. Есть у нас проработки по развитию промышленного туризма, например, у нас есть калийные шахты, в которые можно спускаться, это очень увлекательно. Мы в рамках нашей программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства ставим в приоритет поддержку малых предприятиям в сфере туризма", - добавил губернатор.

Власти Прикамья готовы субсидировать процентную ставку предпринимателям, которые будут открывать новые гостиницы в небольших городах, оказывать содействие в приобретении необходимого туристического оборудования, например, для сплавов или прогулок на снегоходах и другое.

О конкурсе

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в состав нацпроекта "Образование"). Второй сезон проекта был запущен в середине ноября 2020 года, заявки на участие подали около 30 тыс. человек из более чем 600 городов России. В первом конкурсе, который стартовал в 2019 году, приняли участие около 21 тыс. человек из всех регионов России. Победители получили наставников из числа руководителей туристического бизнеса, экспертов и лидеров в своих отраслях. Очные полуфиналы "Мастеров гостеприимства" пройдут с марта по апрель в шести регионах, среди них также Камчатский и Краснодарский края, Калужская, Мурманская, Тюменская области. Финал состязания запланирован на май.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия — страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.