Центр ядерной медицины для онкобольных открылся в Ивановской области

ТАСС, 4 февраля. Центр клинической и ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний на самых ранних стадиях открылся в Ивановской области. Центр рассчитан на проведение пяти тысяч исследований в год, которые будут проводиться пациентам бесплатно по полису ОМС, сообщает в четверг пресс-служба правительства Ивановской области.

"Важно, что мы этот центр [ядерной медицины] открыли здесь, потому что такого оборудования никогда в Ивановской области не было, раньше приходилось нашим жителям ездить в Москву и Санкт-Петербург. Теперь не надо ездить в мегаполисы, теперь эти услуги здесь. Что он дает - что опухоль можно выявить на самом раннем этапе, таким образом, вылечить ее спокойно и человеку спасти жизнь", - приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского, который сегодня посетил новый медцентр.

По данным правительства региона, в центре уже проведено 34 обследования, имеющиеся мощности позволят проводить до пяти тысяч исследований в год. Это полностью покроет потребности региона, а также позволит проводить диагностику жителям соседних регионов, причем предоставляться она будет бесплатно по полису ОМС. "Проект реализован в формате частно-государственного партнерства, объем инвестиций составил свыше 200 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Всего в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" на переоснащение Ивановского онкодиспансера было направлено более 550 млн рублей, свыше 490 млн из которых выделены из федерального бюджета. На эти средства приобрели более 30 единиц диагностического и радиотерапевтического оборудования и оборудования для операционного блока.