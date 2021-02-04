В Уфе и Салавате открылись центры амбулаторной онкологической помощи

УФА, 4 февраля. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи открылись в Уфе и Салавате, они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. Всего в регионе стало 10 таких центров, они создаются по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства Башкирии в четверг.

"Сегодня в поликлинике № 32 Уфы начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. В мероприятии принял участие министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Создание сети амбулаторных онкологических центров - одно из мероприятий нацпроекта "Здравоохранение", в который входит и федеральная программа по борьбе с онкозаболеваниями. В республике уже работают восемь центров амбулаторной онкологической помощи", - сказано в сообщении.

В центре предусмотрены кабинеты онкологов, проктолога, гастроэнтеролога, компьютерной томографии и УЗИ. Также в поликлинике функционирует дневной стационар на 15 койко-мест, где больным назначается химиотерапевтическое и гормональное лечение.

Еще один центр открылся в городской больнице Салавата. "Центр расположен в здании хирургического корпуса, где сосредоточено все диагностическое обследование, в том числе УЗИ, рентгенограф, эндоскопическое оборудование. На стадии установки находится новый компьютерный томограф, полученный в рамках национального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - также указано в сообщении.

Данный центр может принимать до 50 пациентов в день, что составит порядка 11 тыс. человек в год.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.