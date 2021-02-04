Власти КЧР планируют привлечь 21 врача по программе "Земский доктор"

ЧЕРКЕССК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют в 2021 году привлечь в села 21 врача по программе "Земский доктор", которая предполагает выплату 1 или 1,5 млн рублей медикам, переехавшим из города в сельскую местность. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"В рамках программы "Земский доктор" в сельские медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, привлекут 21 врача по дефицитным специальностям: терапия, педиатрия, рентгенология, скорая медицинская помощь, травматология - ортопедия, неврология, УЗИ и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего за последние три года в сельские медучреждения в разных районах республики приступили к работе 99 врачей востребованных специальностей. В 2020 году были привлечены 25 медиков.

Отмечается, что участникам программы, прибывшим в сельскую местность, предусмотрены повышенные единовременные компенсационные выплаты в размере 1 или 1,5 млн рублей.

Министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов ранее сообщал, в медицинских организациях республики работают более 1,7 тыс. врачей и 4,7 тыс. средних медицинских работников.