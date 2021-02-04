Новый спорткомплекс построят в Мичуринске в 2022 году

ТАМБОВ, 4 февраля. Новый спортивный центр с лечебно-восстановительным комплексом за 300 млн рублей построят в 2022 году в наукограде Мичуринске Тамбовской области. Он станет самым крупным спортобъектом города, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"Комплекс назовут "Мичуринский" по месту расположения - город Мичуринск. Он станет самым крупным в городе. В нем будет обустроена легкоатлетическая зона, оборудован зал дзюдо и бокса, тренажерный зал и зал для фитнеса, в состав центра войдет лечебно-восстановительный комплекс. Строительство обойдется почти в 300 млн рублей, средства будут выделены в рамках нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении.

Объект будет очень востребован у жителей города, уверены в администрации, поскольку в последнее время местные спортсмены показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Завершить строительство спорткомплекса планируют в 2022 году.