Центры амбулаторной помощи онкобольным создадут в шести городах Тверской области

ТАСС, 4 февраля. Власти Тверской области приняли решение о создании шести центров амбулаторной помощи онкологическим больным, медучреждения в Твери и Вышнем Волочке планируют открыть уже в 2021 году. Затем они появятся еще в четырех городах, что сделает более доступными для пациентов возможности диагностики, диспансерного наблюдения и химиотерапии, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"Первый такой центр планируют открыть в 2021 году в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Здесь будет проводиться диагностика, обследование пациентов, направление в онкодиспансер для специализированной помощи, затем - наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара. Еще одно такое учреждение предполагается ввести в этом году в Вышнем Волочке", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, на следующем этапе такие центров откроют в городах Ржев, Кимры, Бежецк, Нелидово. Решение о создании и развитии сети центров амбулаторной помощи обсуждался в четверг на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. "На фоне борьбы с пандемией коронавируса, масштабной прививочной кампании важно не забывать, что есть другие направления, которые требуют безотлагательного участия", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Для обеспечения онкологической службы кадрами планируется разработка программа "Региональный онколог", которая позволит заключать договоры о целевом обучении будущих специалистов, обеспечивать медиков жильем и стимулирующими выплатами. "Обсуждалось также проведение просветительских и образовательных мероприятий, обучение персонала действующего первичного звена. Такие проекты уже реализуются при федеральной грантовой поддержке. Губернатор поручил проработать вопрос о выделении на эти направления региональных грантов", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, решение о создании центра амбулаторной помощи онкобольным на базе Центра имени В. П. Аваева власти региона приняли в ноябре 2020 года. К нему будет прикреплено порядка 478 тыс. жителей - почти треть населения Тверской области. Все создаваемые учреждения данного профиля будут работать по принципу дневного стационара.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение", до 2025 года планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.