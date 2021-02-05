Крупные лесхозы на севере Приамурья получили технику по нацпроекту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Два крупных лесхоза на севере Амурской области получили технику для проходных рубок. Всего в 2021 году по нацпроекту "Экология" планируется закупить более 40 специализированных машин, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

"На средства нацпроекта "Экология" Тындинский и Норский лесхозы получили трактор и седельный тягач общей стоимостью почти 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации руководителя Тындинского лесхоза Дмитрия Попова, в зону ответственности входят участковые лесничества общей площадью 10,5 млн га на территории двух северных районов - Тындинского и Сковородинского. "Это самая большая в области территория, поэтому, чтобы выполнить все работы качественно и вовремя, нужно много техники. Трелевочный трактор, полученный в этом году, в ближайшее время будет направлен на участок для проведения проходных рубок", - сказал Попов.

Для Норского лесхоза приобретены седельный тягач и автомобильный прицеп-тягач, которые задействуют во время тушения природных пожаров. По данным Минлесхоза области, до конца 2021 года в рамках нацпроекта планируется закупить 41 единицу техники и 32 единицы оборудования. На это выделено почти 170 млн рублей. На лесовосстановительные работы предполагается выделить 75 млн рублей.

Нацпроект "Экология" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период 2019 - 2024 годов. Работа над нацпроектом ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года.