В Нижнем Новгороде началось тестирование единой базы обращений граждан

ТАСС, 5 февраля. Единая система обращений граждан "Лобачевский" запущена в Нижнем Новгороде в тестовом режиме. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас в городе началось тестирование системы "Лобачевский", которая объединяет все пути обращения граждан - будь то письмо в мэрию, интернет-обращение на сайт или звонок в ЕДДС - в единую базу, что позволяет быстрее и более полно давать ответы на вопросы нижегородцев", - привели в пресс-службе слова главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Глава региона Глеб Никитин пояснил, что около трех лет назад Нижегородская область включилась в проект "Эффективный регион". "Было запущено около 3 500 проектов, касающихся разных этапов - от улучшения работы поликлиник до выстраивания процессов на наших промышленных гигантах. Нам удалось вовлечь в работу огромное число участников. Это позволило качественнее реализовывать национальный проект "Производительность труда" и выработать собственные инструменты поддержки", - привели слова Никитина в пресс-службе.

По словам Шалабаева, сроки выдачи документов для изменения системы согласования земельных ордеров в городе уже сейчас сократились в три раза. "Цель цифровой трансформации, которую мы сегодня реализуем в администрации Нижнего Новгорода, - убрать излишнюю регламентированность процессов. Сегодня многое делается по принципу "так исторически сложилось". Меж тем внутренние рабочие процессы должны меняться под решение актуальных задач", - процитировали главу города в пресс-службе правительства региона.

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин отметил, что в регионе создан региональный центр компетенций - объединенный проектный офис Росатома и правительства области. Реализовано множество проектов в промышленности, тысячи людей прошли обучение. "Уверен, что нижегородские бережливые технологии, опыт наших успешных проектов будет востребован и в других регионах", - процитировали Люлина в пресс-службе правительства.