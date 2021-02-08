В Кабардино-Балкарии школьников научат создавать роботов

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) "Антарес" в феврале проводит новую образовательную программу по роботехнике для учеников 7-х классов республики. Об этом рассказал ТАСС в понедельник заместитель руководителя центра Алий Шокаров.

"Обучать ребят будут и наши преподаватели, и специалисты Московской компании "Robotics прикладная робототехника", представители которой подготовили для смены довольно амбициозную программу. Перед участниками смены стоят серьезные задачи, в течение нескольких недель школьникам предстоит обучиться конструированию роботов-роверов и роботов-манипуляторов, прототипированию, программированию на Arduino-платах", - поделился собеседник агентства.

Кроме того, дети получат общее понимание работы с операционной системой ROSА. В ходе реализации образовательной программы ребята будут работать над прототипированием роботов, над их сборкой. Некоторые модели обучающиеся будут печатать на 3D-принтере, какие-то детали вырежут на лазерном станке.

Программа предназначена для обучающихся 7-х классов и продлится до 21 февраля. В отборе приняли участие порядка 60 человек, успешно конкурсный отбор прошли 10 учеников. Реализацию практической части программы будут осуществлять педагоги детского технопарка "Кванториум" детской академии творчества "Солнечный город" и методисты "Антареса". По итогам смены состоится ярмарка проектов - каждый ученик представит своего робота, расскажет про процесс создания, сборки и его отладки.

Об "Антаресе"

Центр "Антарес" открыли в Нальчике в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Он является одним из центров, действующих по модели образовательного центра "Сириус".

"Антарес" является структурным подразделением детской академии творчества "Солнечный город". Центр проводит образовательные смены по трем направлениям: наука (физико-математические; химико-биологические, инженерно-технические смены); спорт (баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис); искусство (литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство).