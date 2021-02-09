В Хабаровском крае обновят оборудование более 80 школ

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят около 150 млн рублей в 2021 году на обновление материально-технической базы в школах региона по национальному проекту "Образование". Об этом ТАСС сообщила министр науки и образования Хабаровского края Виктория Хлебникова.

"В 2020 году компьютерное и интерактивное оборудование обновлено в 92 школах и 10 техникумах, в 2021 году технику планируется поставить в 81 школу и три техникума", - сказала Хлебникова.

В учреждениях обновят компьютерное оборудование, оргтехнику. Направят на это примерно 150 млн рублей, уточнила министр.

Помимо дооснащения школ и учреждений среднего звена в регионе продолжается работа по созданию новых мастерских в колледжах. По словам Хлебниковой, в этом году в модернизацию учебного процесса в этих учреждениях по нацпроекту вложат 170 млн рублей.

"До конца года 16 мастерских запланировано открыть на базе Хорского агропромышленного техникума, Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности, Хабаровского дорожно-строительного техникума и Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре", - сказала Хлебникова, отметив, что вложения из федерального, регионального бюджетов, средств самих учреждений в развитие материально-технической базы повышают качество среднего профобразования. В частности, авиастроительный колледж в Комсомольске-на-Амуре сможет преподавать ряд компетенций по мировым стандартам WorldSkills. "Мы открываем на базе существующих четыре мастерских по направлениям "промышленная робототехника", "технология композитов", "токарная работа на станках ЧПУ", "инженерный дизайн CAD". Весной ждем поступления оборудования - нового токарного станка, четырех промышленных роботов, современной компьютерной техники и другого. Демонстрационные экзамены для наших студентов в июне проведем уже в переоборудованных мастерских", - сказал ТАСС заместитель гендиректора колледжа Олег Киница.

Хлебникова уточнила агентству, что за 2020 год в развитие колледжей по нацпроекту вложили 89,9 млн рублей, создав 14 мастерских в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме, Хабаровском педагогическом колледже и Комсомольском колледже технологий и сервиса. Так, в промышленно-экономическом колледже в Хабаровске на выделенные деньги сделали перепланировку по критериям WorldSkills для проведения демонстрационных экзаменов, закупили новое оборудование и программное обеспечение, интерактивные доски и ноутбуки. Создали автоматизированные рабочие места для студентов-инвалидов. Все это позволит увеличить число программ профессиональной подготовки.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". В 2021 году к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.

В Хабаровском крае по нацпроекту в этом году планируют открыть 25 центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в сельских школах, создадут третий в регионе центр цифрового образования "IT-куб" для детей из села Восточное рядом с Хабаровском, проведут психологические консультации для родителей школьников и дошкольников и другое.