В Приамурье закупят около 70 единиц техники и оборудования к началу пожароопасного сезона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Амурской области в 2021 году закупят почти 70 единиц техники и оборудования для тушения природных пожаров, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В текущем году запланирована покупка 27 единиц техники и 32 единицы оборудования в рамках национального проекта "Экология" на сумму 112,4 млн рублей", - говорится в сообщении. В борьбе с пожарами также используют технику, которую купили по нацпроекту в 2019-2020 годах. Тогда затраты превысили 141 млн рублей.

К предстоящему пожароопасному сезону региональные власти уже подготовили шесть самолетов и два вертолета Ми-8, при необходимости будут привлекать частную авиацию. Общая численность подготовленной группировки составляет 950 человек и 445 единиц техники.

"В рамках подготовки к пожароопасному сезону запланировано направить более 422,6 млн рублей федеральных и региональных средств", - отметили в министерстве лесного хозяйства региона.