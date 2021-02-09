Расходы бюджета на реализацию нацпроектов на 1 февраля составили 8,5% от плана

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 февраля 2021 года предварительно составило 190,7 млрд рублей, или 8,5% от плановых назначений. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 февраля 2021 года - составило 190,7 млрд рублей, или 8,5% от плановых бюджетных назначений", - отмечается в материалах.

Лидерами по исполнению расходов на 1 февраля являются нацпроекты "Здравоохранение" - 20,8% и "Демография" - 17,3%, а также "Культура" - 8,1%.

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Цифровая экономика" - 1,4%, "Производительность труда и поддержка занятости" - 1,2%, "Образование" - 1,1%, "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 0,9% и "Экология" - 0,8%;

Самые низкие показатели у нацпроектов "Наука и университеты" - 0,6%, "Жилье и городская среда" - 0,4%, "Международная кооперация и экспорт" - 0,3%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 0,1% и у Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 0,3%.