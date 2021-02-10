Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 21 марта

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Заключительный этап конкурса "Учитель будущего" состоится в Санкт-Петербурге 16-21 марта. Об этом сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"С 16 по 21 марта в Санкт-Петербурге состоится финал профессионального конкурса "Учитель будущего", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, финальные соревнования перенесли на первый квартал 2021 года в связи со сложной эпидемической ситуацией и в целях защиты здоровья участников. "Конкурс "Учитель будущего" не только формирует образ современного учителя - талантливого, энергичного, увлеченного педагога, но и способствует его развитию и продвижению, раскрывает его потенциал и предоставляет целый ряд возможностей для профессионального и личностного роста. Уверена, что участие в финале поможет педагогам определить ключевые направления развития, отточить коммуникативные навыки и усовершенствовать имеющиеся компетенции для эффективной и успешной работы", - приводятся в пресс-релизе слова Голиковой.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что каждый участник конкурса "Учитель будущего" является увлеченным делом человеком, идущим к своей мечте. "Дети должны учиться на лучших примерах, осознавать, насколько престижно быть педагогом, видеть, как много можно достичь в этой профессии. И, конечно, гордиться своими учителями, видя их таланты", - подчеркнул Кравцов.

"В финальных соревнованиях примут участие 102 команды (306 учителей) из 44 регионов России. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург, также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он добавил, что финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров. "Среди финалистов высокая численность учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а более 10 учителей в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов больше женщин - 85%, 15% - [это] мужчины", - добавил Комиссаров.

О проекте

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 года и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования. Всего для участия в конкурсе "Учитель будущего" зарегистрировались более 39 тыс. человек из всех регионов страны. Конкурс направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Платформу "Россия - страна возможностей" запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.