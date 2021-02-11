В Хабаровском крае в школах-интернатах будут обучать по новым компетенциям детей с ОВЗ

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Школы-интернаты для детей с особенностями здоровья в Хабаровском крае откроют обучение по трем новым компетенциям за счет дооснащения в рамках нацпроекта. Об этом ТАСС сообщила и.о. заместителя начальника управления общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

"У детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) появятся условия для обучения по таким специальностям, как "Клининг", "Шиномонтаж", "Парикмахерское искусство", - сказала Зотова, уточнив, что в рамках национального проекта "Образование" для этого закупят специальное оборудование для двух краевых коррекционных школ, расположенных в Хабаровске и в городе Вяземский. В них также планируется оснащение тренажерного зала для реабилитации детей с инвалидностью. На это в течение года направят 14,7 млн рублей.

В прошлом году, добавила Зотова, из федерального и краевого бюджета выделили 15,6 млн рублей для хабаровской школы-интерната для глухих и школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Учреждения получили оборудование мастерских по предмету "Технология", кабинетов для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы. "Особенно нужно отметить, что в наших учреждениях появились новые компетенции для слепых ребят - массажное дело, обучение игре на музыкальных инструментах, возможность освоить современный лазерный станок для обработки различных материалов при использовании специальных программ. Для глухих ребят - освоение 3D-моделирования на современных станках, обувное дело. Все эти компетенции помогут трудоустроится в будущем или занять нишу [в системе] самозанятости", - подчеркнула Зотова.

Эти учреждения станут таким образом центрами профессиональных компетенций для детей с особенностями здоровья, которые учатся в инклюзивных школах края. Все работающие здесь педагоги прошли повышение квалификации, в том числе по работе на новом оборудовании, отметила собеседница агентства.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, в 2021 году к ним добавится еще один - по патриотическому воспитанию граждан.

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта в этом году планируют открыть 25 центров естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в сельских школах, создадут третий в регионе центр цифрового образования "IT-куб" для детей из села Восточное (рядом с Хабаровском), проведут психологические консультации для родителей школьников и дошкольников, обновят оборудование в более чем 80 школах.