В Приморье до конца года начнут делать операции по пересадке почек

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Жителям Приморья больше не придется ездить для пересадки почек в другие регионы. Специалисты Краевой клинической больницы во Владивостоке до конца года начнут делать подобные операции самостоятельно.

"Трансплантация почек становится доступнее нуждающимся жителям Приморья. Жизнесохраняющие операции будут проводить в центре трансплантации и органного донорства, организованном на базе Приморской краевой клинической больницы №1. На сегодня в Приморье проживают около 150 человек, которым ранее была проведена операция по трансплантации органов, но за пределами края. Ближайший подобный центр располагается в Сибири", - говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

В регионе более 450 граждан нуждаются в трансплантации почки. На 2021 год выделено пять квот на проведение этой операции. "Сегодня жители Приморья обращаются за подобными операциями в столичные клиники, месяцами ожидая операции. С этого года такие операции будут проводиться в Приморье. Больница прошла аудит и получила лицензию на данный вид деятельности", - приводят в сообщении слова главврача краевой клинической больницы №1 Андрея Попова.

Попов добавил, что для работы центра уже закуплено и установлено необходимое хирургическое и анестезиологическое оборудование, имеется лаборатория для определения совместимости органов. Ведущие врачи медучреждения прошли обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Создание регионального центра трансплантации соответствует задачам национального проекта "Здравоохранение". Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.