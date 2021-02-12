В Приморье установят первые на Дальнем Востоке автоматы для приема пластика

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Первые на Дальнем Востоке автоматы для приема пластика, который отправят на переработку, появятся в Приморье. Установка таких устройств является частью региональной программы по раздельному сбору мусора. Об этом сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

"В рамках проекта будет создана сеть пандоматов - устройств для приема пластика. Владивосток станет первым городом на Дальнем Востоке, где появится такое оборудование. Аппарат сканирует штрих-код на этикетке, понимает по номенклатуре, что это именно бутылка, а не что-то другое, и только после этой проверки "поглощает" тару для того, чтобы ее спрессовать. Первые пандоматы уже в ближайшем будущем появятся в гипермаркетах", - говорится в сообщении.

Спрессованные пластиковые отходы легче транспортировать, кроме того, они занимают меньше места в пандомате. Вывозом перерабатываемых материалов, их сортировкой на отдельной линии и отправкой на переработку занимается Приморский экологический оператор.

Социальный экологический проект "Вторая жизнь пластика" по раздельному сбору отходов предусматривает установку 200 контейнеров в школах, торговых центрах и местах отдыха. Программа включает комплекс образовательных мероприятий. Первым участником проекта в 2020 году стал всероссийский детский центр "Океан". Там установили контейнеры в форме бутылок, что стимулировало детей и вожатых выбрасывать бутылки именно в них. В феврале такие контейнеры появились на территории Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) и популярного фитнес-клуба.

Переход на раздельный сбор мусора является одной из задач национального проекта "Экология", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Инициатива предусматривает, что к 2024 до 60% твердых отходов будет идти на переработку.