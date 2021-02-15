Минобрнауки объявило о создании восьми селекционных центров в рамках нацпроекта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Восемь российских научных организаций стали победителями конкурсного отбора по созданию селекционных центров и получат поддержку в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

"В 2021 году в России создадут еще восемь селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров. <...> Центры будут созданы по семи приоритетным направлениям: "птицеводство", "мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козоводство", "лубяные культуры", "виноградарство и питомниководство", "картофель", "кукуруза", "пчеловодство". Выбор отраслей определен федеральным проектом "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям", входящим в состав нацпроекта "Наука и университеты", - говорится в сообщении.

Победителями отбора стали восемь научно-исследовательских организаций, на базе которых будут созданы центры. Так, по направлению "мясное и молочное скотоводство, овцеводство и козоводство" центр будет создан на базе Федерального исследовательского центра животноводства - Всероссийского научно-исследовательского института животноводства им. Эрнста.

Центр по птицеводству будет создан на базе Всероссийского научно-исследовательский и технологический институт птицеводства РАН. По пчеловодству - в Федеральном научном центре пчеловодства. Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы организует центр по селекции кукурузы, а Федеральный научный центр лубяных культур - лубяных культуры.

Центр по направлению "виноградарство и питомниководство" появится на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН, и сразу два центра будут созданы для селекции картофеля - ими займутся Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. Чайки и Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства организует центр по селекции картофеля.

Отбор был объявлен в ноябре прошлого года. Всего в Минобрнауки России поступило 32 заявки, 17 из были допущены до участия в конкурсе. При рассмотрении заявок учитывались следующие критерии: научный задел организации и научно-технологическая инфраструктура, развитие кадрового потенциала, кооперация с предприятиями реального сектора экономики, вклад в реализацию Доктрины продовольственной безопасности, стратегия развития проекта, научные и научно-технические показатели результативности реализации программы.

Комплексное развитие сельскохозяйственных наук

Ранее в рамках нацпроекта было создано 33 селекционно-семеноводческих центра, на базе которых ведется системная работа по основным сельскохозяйственным культурам, создаются новые сорта и гибриды. Например, в селекционно-семеноводческом центре при Федеральном научном селекционно-технологическом центре садоводства и питомниководства в Московской области в 2020 году были заложены полевые репозитории земляники и черной смородины.

Ведущие российские научные аграрные центры должны обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным селекционно-генетическим материалом в целях достижения показателей продовольственной независимости РФ. Для этого Минобрнауки России запланировало комплекс мер, в том числе обновление парка сельскохозяйственной техники научных учреждений и предоставление грантов на развитие селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в 2021-2024 годах на общую сумму 3,675 млрд рублей.