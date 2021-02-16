Лесники Бурятии в 2020 году в два раза перевыполнили план по высадке деревьев

УЛАН-УДЭ, 16 февраля. /ТАСС/. Лесники Бурятии в прошлом году провели работы по восстановлению лесных массивов на 28 тыс. га - вдвое больше, чем было запланировано. Об этом сообщили журналистам в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Плановый показатель в 2020 году для республики составлял 86,6% от площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Выполнение составило 148,3%. Площадь вырубленных и погибших насаждений равна 18,7 тыс. га, лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 27,8 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

Работы проведены в Хоринском, Баргузинском, Прибайкальском районах. Кроме того, в республике заготовлено свыше 800 кг семян лесных растений. Для выращивания сосны лесники Бурятии построили экспериментальную теплицу, в 2021 году запланировано строительство дополнительной теплицы. Для восстановления лесов в регионе используется, как правило, но уже начат проект по выращиванию кедра и лиственницы.

В 2021 году Бурятия получит в два раза больше ранее запланированной суммы на лесовосстановление - около 106 млн рублей. Средства будут направлены на увеличение площади восстанавливаемых угодий, формирование запаса семян, приобретение необходимой техники. "На сегодняшний момент лес необходимо восстанавливать на 749,1 га", - пояснили в ведомстве. Деревья в регионе либо сгорают во время пожароопасного сезона, либо становятся жертвами "черных лесорубов".

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой, пожароопасный период длится с апреля по октябрь. Основные причины возникновения лесных пожаров - нарушение правил пожарной безопасности, а также сухие грозы в труднодоступных местах.

Восстановление леса является одним из направлений национального проекта "Экология", который рассчитан до 2024 года.