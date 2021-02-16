Финансирование строительства на Колыме в 2021 году увеличили в два раза

ТАСС, 16 февраля. Магаданские и федеральные власти в 2021 году вложат в проектирование и строительство объектов разных сфер в регионе более 10 млрд рублей - в два раза больше, чем в 2020 году. Финансирование будет направлено на создание жилья, социально значимых учреждений, культурных и оздоровительных объектов, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства области.

"С учетом федерального финансирования общая сумма вложений в объекты проектирования и строительства в 2021 году оценивается в более чем 10 млрд рублей, что в 2 раза превышает вложения в 2020 году, в 8 раз - в 2019 и в 30 раз - вложения 2018 года", - рассказали в правительстве.

Объекты строительства

По информации областных властей, в 2021 году в регионе запланированы работы по 95 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта. Продолжится возведение физкультурно-оздоровительного комплекса "Президентский", общеобразовательной школы на 825 мест в поселке Ола, двух жилых домов в поселке Сокол, планируется завершение и ввод в эксплуатацию Магаданского областного онкологического диспансера, школы-детсада в поселке Снежный, детского сада в 3-м микрорайоне Магадана, жилого комплекса "Нагаевский". Кроме того, планируется закончить работу по берегоукреплению вдоль Портового шоссе с последующим благоустройством.

Будут начаты масштабные работы по таким объектам, как областной родильный дом на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену, межмуниципальный комплекс по переработке и утилизации отходов, дом-интернат для престарелых и инвалидов на 150 мест. Начнется реконструкция жилого дома в поселке Сокол и общежития. Запланировано проектирование жилого дома в поселке Ола, строительство школы на 530 мест в 3-м микрорайоне Магадана, многопрофильного центра реабилитации на 50 мест, центра культурного развития, жилого корпуса детского-юношеского оздоровительного центра "Северный Артек", школы-детского сада в поселке Талая, четырех жилых домов в Сусумане. Укрепят участок берега от парка "Маяк" до инфекционной больницы. Ведется проектирование первой очереди застройки арендным жильем микрорайона "Гороховое поле".

"Регион развивается. Еще условно вчера у нас вообще не было первичного жилья, а теперь строятся новые жилые комплексы. Появляются новые детские сады, школы, культурные центры и другие объекты. Это позволяет делать жизнь колымчан более комфортной, создает большой задел для привлечения людей в регион", - отметили в правительстве региона.

Часть объектов проходит по линии национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала он был рассчитан на 2019-2024 гг., но затем был продлен до 2030 года вместе с остальными нацпроектами. Он включает четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".