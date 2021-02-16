Почти 30 школ в Приамурье вошли в программу по улучшению качества образования

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Двадцать девять школ из 24 городов и районов Амурской области вошли в федеральный проект "500+", который реализуется в рамках национального проекта "Образование", сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

"Двадцать девять школ из 24 городов и районов Амурской области вошли в федеральный проект "500+". Его суть заключается в том, чтобы повысить качество образования в стране, обеспечив при этом поддержку школ с низкими образовательными результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях, а также адресную поддержку учащихся с проблемами в обучении", - говорится в сообщении.

По данным Минобразования, в Амурской области 86 школ из 295 входят в число с низкими результатами обучения. Кроме того, в регионе есть семь школ, которые попадают в антирейтинг второй год подряд и три школы - третий год.

В рамках проекта в регионе будут сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. "В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники", - отметили в пресс-службе министерства.

Для расширения возможностей образовательных программ и занятий к работе в этих школах будут привлечены студенты старших курсов педагогических вузов, имеющие успехи в учебе, а сами школы получат возможности сетевого взаимодействия с лучшими школами внутри региона.

Ранее сообщалось, что в 2021 году по нацпроекту "Образование" в Приамурье создадут Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его цель - диагностика качества образования и повышение квалификации педагогов. Ежегодно в нем смогут обучаться до 10% от общей численности учителей области, сегодня их насчитывается более 7,8 тыс., из которых больше половины имеют высшую квалификационную категорию. Услугами центра можно будет пользоваться бесплатно.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". В 2021 году к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.