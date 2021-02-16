Краснодарский край стал самым упоминаемым регионом в СМИ в контексте нацпроектов в январе

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Краснодарский край, Московская и Нижегородская области чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в январе 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Краснодарский край, который по итогам прошлого года был третьим в рейтинге, в январе 2021 года поднялся на первое место с результатом в 4,1 тысячи сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали: отчет губернатора края о строительстве дублера Яблоновского моста, закупка оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний, а также совещание по вопросам реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020-2021 годах.

Второй по числу упоминаний в январе 2021 года, так же как и в 2020 году, стала Московская область - более 4 тысяч сообщений. Журналисты рассказывали о том, что президент РФ Владимир Путин и руководитель Московской области Андрей Воробьев запустили автодвижение по новой развязке в Химках, о закупке автомобилей для неотложной помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также об установке искусственных дорожных неровностей на дорогах Подмосковья.

Тройку лидеров замкнула Нижегородская область, о которой было опубликовано 3,8 тыс. сообщений в январе. Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали ремонт 195 дорожных участков, строительство библиотек нового поколения и высадка 18 млн деревьев в рамках нацпроекта "Экология".