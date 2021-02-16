На Ставрополье санавиация окажет медпомощь жителям удаленных районов

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Первая специализированная вертолетная площадка санитарной авиации начала работу на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры края.

"В Ставрополе введена в эксплуатацию вертолетная площадка на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Юго-Западном районе. Вертолетная площадка, построенная по национальному проекту "Здравоохранение", позволит совершать плановые перевозки пациентов, оказывать экстренную доставку пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и ДТП из удаленных районов города Ставрополя и края. Такой медицинский объект построен в регионе впервые", - говорится в сообщении.

Площадку приспособили для посадки вертолетов МЧС и скорой помощи "Ансат" и экстренной посадки вертолета "Ми-8". Как пояснили ТАСС в краевом Минздраве, по программе развития санавиации в регионе планируется оборудование вертолетных площадок еще в 15 территориях.

Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение". Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.