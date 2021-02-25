В Благовещенске открылся первый в России центр компетенций для педагогов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Межрегиональный центр цифровых компетенций для педагогов открылся на базе Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) в Благовещенске. Об этом сказал в четверг журналистам заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

"Из 33 педагогических вузов [в стране] это первый такой центр, и он, в первую очередь, направлен на повышение профессионального развития педагогов, которые готовятся войти в систему образования, и для тех педагогических работников, которые уже работают в системе", - сказал Басюк.

Замминистра напомнил, что межрегиональный центр цифровых компетенций создали по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, который посетил Амурскую область в августе прошлого года. "Более глобальные задачи [центра] - обеспечить выполнение национальных целей, которые были определены указом президента страны, это вхождение в десятку лучших стран по общему образованию", - отметил Басюк.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, в регионе в рамках нацпроекта "Образование" создали десятки современных центров: 68 центров "Точка роста", два центра "IT-Куб", центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега", Центр опережающей профессиональной подготовки, Дом научной коллаборации, четыре технопарка "Кванториум", два из которых - мобильные, и для работы в них необходимы квалифицированные специалисты.

"Вложено много средств, дети с удовольствием пользуются новой техникой, но мы видим, что в некоторых территориях квалификация преподавателей несовершенна. Новая современная площадка позволит решить основную проблему подготовки специалистов, педагогов на территории Амурской области и всего Дальнего Востока", - сказал Орлов.

По информации министерства образования области, занятия в центре уже начались. В ближайшее время для практической работы в регионе установят новое оборудование стоимостью 30 млн рублей в рамках соответствующей программы Министерства просвещения. В целом, такое оборудование поставят в течение трех лет во все педагогические вузы страны.