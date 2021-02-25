В Кафедральном соборе Калининграда Третьяковка покажет работу Кандинского

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея планирует провести несколько выставок и других проектов в Калининграде в этом году. Среди них выставка в Кафедральном соборе "Импровизации" Василия Кандинского. Об этом сообщила в четверг генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

"Мы очень серьезно работаем над тем, чтобы, пока у нас нет своего выставочного пространства, представлять свои экспозиции и выставки на самых разных площадках в Калининграде. В первую очередь это Калининградский музей изобразительных искусств, где летом этого года мы планируем открыть выставку "Сцены частной жизни" (интерьер в графике XX века)", - рассказала Трегулова в видеообращении, показанном на пленарном заседании Балтийского культурного форума.

Также планируется провести выставку одной картины. "В этом году представим в Кафедральном соборе один из главных шедевров XX века из собрания галереи, одну из самых ярких, известных "Импровизаций" Василия Кандинского", - пояснила генеральный директор Третьяковки.

В рамках национального проекта "Культура" по распоряжению президента России Владимира Путина Калининград стал одним из четырех городов, где создаются современные культурно-образовательные и музейные комплексы. В ближайшие годы на острове Октябрьском появится культурный кластер, в состав которого войдут: филиал Большого театра, филиал Государственной Третьяковской галереи, филиалы образовательных учреждений.

Музейный комплекс Третьяковской галереи в Калининграде станет площадкой не только для экспозиции русского искусства, межмузейного и международного диалога, но и для творческих инноваций и образовательных программ: лекториев, концертов, встреч, кинопоказов.

"Концепция музея базируется на нескольких важнейших идеях и задачах. Первая из них - показывать здесь, в Калининграде, в самой западной точке нашей страны русское искусство. Показывать как через выставки, так и через более длительные экспозиции русского искусства. Это будет востребовано и жителями Калининграда, и теми, кто будет приезжать в Калининград из других регионов России", - отметила Трегулова.