Казань получит 40 автобусов на газе от ГТЛК по "дорожному" нацпроекту в 2021 году

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит Казани 40 автобусов на компримированном природном газе для муниципальных перевозок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщается на сайте ГТЛК.

"АО "Государственная транспортная лизинговая компания" заключило договор на поставку в лизинг 40 автобусов муниципальному унитарному предприятию города Казани "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2" (МУП "ПАТП №2"). Контракт направлен на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

Городские автобусы большого класса "Нефаз", работающие на компримированном природном газе, будут переданы до конца июля 2021 года. Как уточнили в компании, на 1 февраля текущего года объем инвестиций ГТЛК в пассажирский транспорт составил более 43 млрд рублей, из которых 29,4 млрд рублей приходятся на энергоэффективный транспорт.

С 2020 года ГТЛК является исполнителем мероприятия нацпроекта по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях. За прошлый год в лизинг по нацпроекту было передано 654 единицы техники в 14 агломераций. Для участия в программе в 2021 году отобрано 13 агломераций: Воронежская, Екатеринбургская, Ивановская, Казанская, Кемеровская, Красноярская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пермская, Самарско-Тольяттинская, Саратовская и Череповецкая. В 2021 году местные городские перевозчики получат в лизинг 305 автобусов и 107 троллейбусов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".