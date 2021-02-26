Хабаровский край за 2020 год поставил на экспорт продукции на $1,8 млрд

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Предприятия Хабаровского края за год поставили продукции на зарубежные рынки на сумму $1,8 млрд, сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития края - начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта Валентина Филоненко.

"2020 год выдался непростым для всей мировой экономики, наш регион не стал исключением. Несмотря на все сложности, мы практически не потеряли объемов экспорта и даже приросли по стоимости несырьевого неэнергетического экспорта на 3% к уровню 2019 года. По предварительной оценке министерства экономического развития края, в 2020 году объем краевого экспорта составил $1,8 млрд, из которых около 65% приходится на несырьевые неэнергетические товары", - сказала Филоненко. По сравнению с 2019 годом объем экспорта остался примерно на том же уровне.

В регионе сосредоточены авиа- и судостроение, черная металлургия, нефтепереработка, деревообработка, развиты горнодобывающая промышленность, рыбная отрасль, торговля и туризм. Страновая специфика внешнеэкономических связей края предопределена географическим положением региона и производственной кооперацией с близлежащими экономиками Северо-Восточной Азии. Традиционными партнерами региона выступают Китайская Народная Республика, Япония и Республика Корея.

"Большую роль экспортные поставки играют в развитии лесопромышленного комплекса края. Здесь стоит отметить, что создание новых деревообрабатывающих производств проходит в тесной кооперации с иностранными инвесторами: заводы строятся непосредственно под экспортные контракты. Например, Дальневосточный центр глубокой переработки древесины, входящий в холдинг "РФП Групп". При участии инвесторов из Китая и Японии созданы мощности по выпуску шпона, пиломатериалов и топливных пеллет. Продукция поставляется на экспорт", - добавила Филоненко.

Она сообщила, что в 2021 году предприятия края, как ожидается, поставят продукции на $1,86 млрд, что на 3% выше уровня прошлого года. Работа по увеличению объема экспортных поставок ведется в регионе и в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В этом году региональные власти совместно с краевым центром экспорта планируют вывести на внешние рынки не менее двадцати компаний, в том числе не менее семи - впервые.