Дегтярев предложил включить Хабаровский край в нацпроект по туризму

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил включить регион в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства края по итогам встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с Дегтяревым.

"Темой переговоров в правительстве стало включение Хабаровского края в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", что, по мнению врио главы региона, не только послужит созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, но и благотворно скажется на развитии экономики в целом", - отметили в пресс-службе.

В частности, край может участвовать в нацпроекте со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом "Амур - дорога тысячелетий", включающим три туристских кластера - "Амур-Хабаровск", "Большой Хехцир" и "Комсомольск-Солнечный". "В результате реализации нацпроекта предполагается, что к 2030 году значительно увеличится турпоток внутри страны и вырастет количество рабочих мест в сфере туризма региона", - сказали в пресс-службе.

О нацпроекте

В июле 2020 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и самых искушенных иностранных туристов.