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Более 50 регионов в 2020 году достигли 100%-ного освоения по нацпроекту "Культура"

Выполнению мероприятий, по словам министра культуры Ольги Любимовой, не помешали действующие в регионах ограничения из-за пандемии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пятьдесят четыре региона России в 2020 году достигли 100%-ного кассового исполнения мероприятий национального проекта "Культура". Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Пятьдесят четыре субъекта достигли 100%-ного кассового освоения. Это лишний раз говорит о нашем эффективном взаимодействии с регионами, с местными органами власти", - сказала Любимова.

Она подчеркнула, что выполнение мероприятий нацпроекта не отклонилось от графика, несмотря на действующие в регионах ограничительные меры. "Кассовое освоение по итогам года [в целом по стране] составило 99,3%", - сообщила министр.

Нацпроект "Культура" рассчитан на период 2019-2024 годов и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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