Нижегородский бизнес вдвое увеличил объем привлеченных кредитов по программе МЭР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Предприниматели Нижегородской области в 2020 году привлекли 42 млрд рублей льготных кредитов по программе "1764", реализуемой Минэкономразвития РФ. Объем привлеченных средств увеличился за год вдвое, сообщает в четверг пресс-служба главы и правительства региона.

Одна из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса "1764" стартовала в 2019 году. Основное условие предоставления субсидий - конечная ставка для субъектов МСП не выше 8,5% годовых. Кредиты предоставляются на оборотные и инвестиционные цели. По данным сайта Минэкономразвития, в январе правительство РФ одобрило постановление, которым предлагается снизить ставку с нынешних 8,5% до не более чем 7% в 2021 году.

"Льготные займы на общую сумму 42 млрд рублей по программе льготного кредитования "1764" получили нижегородские предприниматели в 2020 году", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщал, что объем привлеченных льготных кредитов по данной программе в 2019 году составил 21 млрд рублей. Мера поддержки действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что программа Минэкономразвития РФ оказалась востребованной в 2020 году, поскольку позволяет взять необходимую сумму - до 2 млрд рублей - на развитие предпринимательской деятельности, в том числе на инвестиционные цели. Также в прошлом году появилась возможность рефинансирования ранее полученных кредитов за счет взятых средств. "В прошлом году добавилась возможность рефинансирования ранее полученных кредитов на пополнение оборотных средств. Кроме того, расширился список получателей - теперь этой формой поддержки могут воспользоваться микропредприятия сферы торговли и самозанятые", - цитирует пресс-служба Черкасова. Так, например, возможностью льготного кредитования воспользовалась фабрика по производству деревянных игрушек "Уланик", которая благодаря полученным средствам за несколько месяцев увеличила объем производства продукции в 1,5 раза.

Нацпроект реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит в себя четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".