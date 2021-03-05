Судоремонтный завод в Приморье на 30% сократил время проведения ремонта

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Находкинский судоремонтный завод (НСРЗ), который стал первым участником национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в Приморье, сократил время ремонта на 30%. Оптимизировать временные издержки удалось на участках, где были внедрены инструменты бережливого производства, сообщает пресс-служба центра "Мой бизнес".

"Судоремонт по сложности производства можно сравнить с проектной деятельностью, потому что каждый новый заказ - это новый проект. Эталонными процессами стали смежные участки ремонта дизельных двигателей и винторулевого комплекса. Сначала мы оцифровали все потери на этих участках и увидели, что по отношению к комплексному процессу судоремонта они составили порядка 46%. Используя методики Федерального центра компетенций (ФЦК), мы внедрили инструменты бережливого производства на этих участках и сократили время протекания процесса ремонта на 30%", - пояснил начальник отдела развития производственной системы НСРЗ Андрей Алимов, которого цитируют в центре "Мой бизнес".

Также благодаря инструментам бережливого производства удалось более эффективно использовать существующие производственные площади на участке по ремонту винторулевого комплекса. Ранее расположение рабочих мест позволяло работать только с одним валопроводом, остальные стояли в очереди. После реорганизации этого участка операторы могут параллельно ремонтировать два комплекса. За счет этого увеличилась выработка смены и самого участка более чем на 40%.

Предприятие реализовало проект создания потока-образца, прошло аудит экспертов ФЦК и готовит документы для получения льготного займа 300 млн рублей под 1% годовых от Фонда развития промышленности.

Находкинский судоремонтный завод основан в 1951 году, предприятие в 1992 году было акционировано. В последующие годы НСРЗ участвовал в крупных инфраструктурных проектах, реализованных в Приморском крае. Сейчас на заводе строят девять краболовных судов для предприятий Дальнего Востока по программе "квоты под инвестиции".

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Задача нацпроекта - обеспечить ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не менее чем на 5%.