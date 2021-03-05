Число компетенций Worldskills в Ивановской области удвоилось за последние шесть лет

ИВАНОВО, 5 марта. /ТАСС/. Шестой открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) завершился в Ивановской области. Соревнования проводились по 33 компетенциям, что в два раза превышает показатели 2016 года, когда в регионе провели первый чемпионат, сообщает в пятницу пресс-служба Ивановской областной думы.

"За шесть лет проведения в регионе чемпионата WorldSkills в нем приняло участие более 2 тыс. человек: студенты университетов и колледжей, молодые рабочие, школьники, а также уже сложившиеся профессионалы и специалисты. Перечень компетенций определяется на основании востребованности, актуальности профессий и ежегодно увеличивается: если в 2016 году их было только 16, то в текущем году уже - 33", - пояснили в пресс-службе.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. В этом году в региональных соревнованиях WorldSkills в Ивановской области приняли участие более 200 человек.

"По итогам региональных этапов Ивановская область неоднократно представляла свою сборную команду на национальном уровне, где добилась существенных успехов", - цитирует пресс-служба слова спикера облдумы Марины Дмитриевой, которая приветствовала финалистов конкурса. По ее словам, в копилке региона одна золотая, одна серебряная, восемь бронзовых медалей и 10 медальонов за профессионализм.

Национальный проект "Образование" в числе прочего предполагает подготовку и переподготовку профессиональных кадров. В нацпроект входит федеральный проект "Молодые профессионалы", задачей которого, в частности, является повышение квалификации по программам, основанным на опыте союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).